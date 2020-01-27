Birleşmiş Milletler'den ilk kez 'iklim mültecisi' kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler'den ilk kez 'iklim mültecisi' kararı - Son Dakika Dünya

Birleşmiş Milletler'den ilk kez 'iklim mültecisi' kararı

6 saat önce

BM İnsan Hakları Komitesi, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerdeki kişilere sığınma hakkı tanınabileceğine dair ilk kez karar aldı

Birleşmiş Milletler'den ilk kez 'iklim mültecisi' kararı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerde yaşayanlara sığınma hakkı tanınabileceğini yönünde ilk kez karar aldı.


Söz konusu kararın sığınma hukukunda içtihat oluşturabileceği tartışılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yeni Zelanda'ya iklim değişikliği sebebiyle daha önce yapılan bir sığınma başvurusunu BM'nin kararını göz önünde bulundurarak değerlendirmeye aldı.

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Birleşmiş Milletler, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:58 
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