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Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret

08.06.2021 16:21
Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Manisa'da bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Göç ve uluslararası koruma alanında yürütülen faaliyetler, Manisa'da bulunan sığınmacıların istihdamı ve sığınmacı çocukların eğitimine ilişkin konuların değerlendirildiği ziyarette, BMMYK Temsilcisi Leclerc, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyelerle işbirliğini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Vali Karadeniz'e teşekkürlerini iletti.

Vali Karadeniz de ziyareti sebebiyle BMMYK Temsilcisi Leclerc'e teşekkür ederek, Manisa'ya özgü ürünler hediye etti. - MANİSA

Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret
Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret

Yaşar Karadeniz, Karadeniz, Manisa, Bmmyk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler'den Manisa Valisi Karadeniz'e ziyaret - Son Dakika


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