Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM helikopteri düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM helikopteri düştü: 3 yaralı

02.09.2022 17:32
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM helikopteri düştü: 3 yaralı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kivu eyaletinde BM'ye ait bir helikopterin düştüğü ve 3 ekip üyesinin yaralandığı duyuruldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kivu eyaletinde BM'ye ait bir helikopterin düştüğü ve 3 ekip üyesinin yaralandığı duyuruldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Kuzey Kivu eyaletinin Goma kenti yakınlarında Birleşmiş Milletler'e ait bir helikopter düştü. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada, BM İnsani Hava Servisi'ne ait helikopterdeki 3 ekip üyesinin yaralandığı belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kivu eyaletinin Tshanzu bölgesinde geçtiğimiz Mart ayında düşen BM helikopterinde 8 arabulucu hayatını kaybetmişti. - GOMA

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Kongo, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM helikopteri düştü: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM helikopteri düştü: 3 yaralı - Son Dakika
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