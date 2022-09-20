BM'den Etiyopya'da savaş suçu işlendiği uyarısı - Son Dakika
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BM'den Etiyopya'da savaş suçu işlendiği uyarısı

20.09.2022 13:16
BM'den Etiyopya'da savaş suçu işlendiği uyarısı

Birleşmiş Milletler Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalarda tarafların savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Etiyopya İnsan Hakları Uzmanları Komisyonu, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalarda tarafların savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğu uyarısı yaptı.

Ülkede 2 yıldan bu yana süren iç çatışmaları soruşturmak için geçen yıl kurulan Komisyon, yayınladığı ilk raporunda, Etiyopya ordusunun ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü belirtti.

Raporda, her iki tarafın da yargısız infaz ve tecavüz gibi suçlara karıştığı ifade edilerek, hükümet güçlerinin ve müttefiki yerel milislerin Tigray'a temel hizmetlerin erişimini engelleyerek insanlığa karşı suç işlemiş olabileceği kaydedildi.

Savaş suçları işlendiğine ilişkin de haklı gerekçelerin olduğu ifade edilen raporda, çatışmanın milyonlarca insanı çaresizliğe sevk ettiği, insanların hayatta kalmak için çocuk evliliği, çocuk işçiliği ve insan kaçakçılığı gibi yollara başvurduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunularak bölgede olup biten çatışmalara kayıtsız kalınmaması ve ateşkes için harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'nin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

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