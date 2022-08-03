UNRWA: Gazze'deki gıda yardımlarından yararlananların sayısı artacak

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki gıda yardımlarından yararlananların sayısının 2023 yılında artacağını duyurdu.

Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nisan 2023'ten itibaren gıda yardımından istifade edenlerin sayısının 30 bin artacağını belirtti.

Rusya- Ukrayna krizi nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan küresel artışın UNRWA gıda yardım programını da etkilediği aktaran White, fiyatlardaki bu artış nedeniyle Gazze'ye ulaşan gıda yardımlarının maliyetinin yüzde 42 civarında yükseldiğini söyledi.

Buna rağmen son dönemde gıda fiyatlarında az da olsa kaydedilen düşüş sonrası gıda yardımlarını temin etmeyi ve gelecek yıl bu yardımlardan yararlanacakların sayısını artırmayı başardıklarını kaydeden White, UNRWA'nın Gazze'de zor durumda bulunan 13 bin Filistinli aileye nakdi yardım sunduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda yıkılan evler hakkında da bilgi veren White, tamamen yıkılan 715 evin inşa sürecinin takipçisi olduklarını dile getirdi.

White ayrıca Ajansın evleri yıkılan ailelere kira ödemesi yapmaya da devam ettiğini sözlerine ekledi.

UNRWA'ya göre, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gıda yardımından yararlanan Filistinli mülteci sayısı temmuz ayı itibarıyla 1 milyon 130 bin kişiye ulaştı.

Kurumun son verilerine göre, Ajansın içinde bulunduğu mali açık 100 milyon doları buluyor.