Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika mesajı Açıklaması

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasındaki ülkelere ilişkin, "Bugün aciliyeti olan 3 zorluğa dikkati çekmek istiyorum.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ten Afrika mesajı Açıklaması, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika kıtasındaki ülkelere ilişkin, "Bugün aciliyeti olan 3 zorluğa dikkati çekmek istiyorum. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim kriziyle mücadele ve silahları susturmak" dedi.

Guterres, Etiyopyanın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. Afrika Birliği Liderler Zirvesi'nde, Afrika ülkelerinin karşılaştığı zorluklara değinerek BM'nin çabalarında Afrika Birliği'ne destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

"Bugün, (kıtada) aciliyeti olan 3 zorluğa dikkati çekmek istiyorum. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, iklim kriziyle mücadele ve silahları susturmak." diyen Guterres, Afrika'nın sorunlarının sadece Afrika'nın önderliğinde çözülebileceğine vurgu yaptı.

Guterres, silahları susturabilmenin sadece güvenlik ve barış meselesi olmadığını bunun aynı zamanda ticaret ve kalkınmayı da yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Afrika'daki sıcaklık artışının dünyanın geri kalanından iki kat fazla olduğuna işaret eden Guterres, "Afrika iklim değişikliğinden en az sorumlu yer olmasına rağmen bundan en fazla etkilenen yer" diye konuştu.

"Sudan terörü destekleyenler listesinden çıkarılmalı"

" Libya'daki çatışma son bulmak zorunda." diyen Guterres, krizin Sahel bölgesinde önemli bir etkisinin olduğuna değindi. Guterres, Afrika Birliği'nin Libyalı tarafları buluşturmak için yapacağı ulusal forumu destekleyeceklerini aktardı.

Sudan'daki gelişmelere ilişikin de önemli mesajlar veren BM Genel Sekreteri, "Sudan'ın terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması zamanının geldiğini ve bu ülkeye uluslararası desteğin artırılması gerektiğini yinelemek istiyorum." dedi.

Guterres, BM ve Afrika Birliği'nin Sudan'daki dönüşüm sürecinde ortak çalıştığını ve bunun süreceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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