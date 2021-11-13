Üye Girişi
'Birleşmiş Milletler' gibi okul - Son Dakika

'Birleşmiş Milletler' gibi okul

13.11.2021 10:06

'Birleşmiş Milletler' gibi okul Dünyanın dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyor Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapan Bursa Uludağ Üniversitesi, Birleşmiş Milletleri andırıyor.

'Birleşmiş Milletler' gibi okul

Dünyanın dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri Uludağ Üniversitesi'nde eğitim görüyor

BURSA - Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere ev sahipliği yapan Bursa Uludağ Üniversitesi, Birleşmiş Milletleri andırıyor. Yaklaşık 70 bin öğrenci kapasitesin sahip olan üniversitenin yüzde 10'unu yabancı öğrenciler teşkil ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından Uluslararası öğrencilere Türkçe öğretim kursu olarak açılan Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde şu ana kadar 132 ülkeden öğrenci eğitim gördü. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin farklı kültür ortamı oluşturduğunu belirten ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. Mustafa Asım Yediyıldız, "Bursa Uludağ Üniversitesi'nin şu an da mevcut öğrenci sayısı 70 binin üzerindedir. Bunun yüzde 10'u, 7 bin 14'ü de yabancı öğrencidir. Bunların da 617'si ULUTÖMER'de Türkçe öğreniyor. Toplamda 132 ülkeden öğrenci var. Bizde de bu sayı değişiyor. Sürekli mezun verdiğimiz için zaman zaman değişiyor. 132 ülkeden gelen öğrenciler, üniversitemizde çok kültürlü ortamın oluşmasını, uluslar arası bir bilgi transferinin alınıp verilmesini, ülkemizin kültürünü diğer ülkelere aktarılmasında son derece önemli rol oynayacaktır. Gittikleri ülkelerde bizim kültür elçilerimize dönüşecekler. Esasen bu öğrencilerin büyük bir kısmının Orta Asya kökenli, bir kısmını Ortadoğu kökenli, bir bölümünün Afrika ve az bölümünün de Avrupa'dan olduğunu biliyoruz. Burada bir nevi Birleşmiş Milletler havasını izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz, kültürlerin gelişmesi tek başına olması mümkün değil. O kültür kendini bitirebilir. Bir kültürün genişlemesi için farklı kültürlerle temas içinde olması gerekiyor. Bu sizi bir anlamda dünyaya açıyor. Bu yolla, eğitim yoluyla bizim üniversitemizde burada ciddi bir fonksiyon icra ediyor. Pek çok üniversite arasında bu yönden de önde olan üniversitelerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Osmanlı'nın kendi coğrafyasından daha çok öğrenci çekmiş olması sebebi ile biz bu öğrencileri yabancı olarak görmüyoruz. Biz onları birer misafir olarak adlandırılıyoruz. Gerçekten de duygusal ve düşünce olarak tüm kültürlere açık olan milletimiz özellikle kendi gönül coğrafyasındaki öğrencileri çok daha açık bir davranış sergiliyor. Bu da Uludağ Üniversitesi'nin tercih edilmesinden son derece önemli rol oynuyor" diye konuştu.

Sınıfları dolduran farklı ülkelerden gelen öğrencilerden İranlı Rojina Parsa, "2019 yılından beri Türkiye'de yaşıyorum. Alanya'da yaşıyordum, şimdi Bursa'dayım. Çünkü Bursa Uludağ Üniversitesi'ni kazandım. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği kazandım. Ama mühendis olmak istiyorum. İran'ın durumu biraz karışık olduğu için ailem Türkiye'ye gelmek kararı verdi. Türkiye'den sonra başka bir ülkede de yaşayabilirim. Üniversite listesine bakarken Bursa'yı buldum. Uludağ Üniversitesi iyi bir okul olduğu için tercih ettim" dedi.

Libya'dan Bursa'ya eğitim için gelen Barkah ise, "3 ay önce Bursa'ya geldim. Şimdi ULUTÖMER'de hazırlık yapıyorum. Buradan sonra Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans yapacağım. Türkçe, çok zor değil. Benim için iyi bir dil. Bursa güzel bir şehir ve aynı zamanda İstanbul'a yakın ve sakin bir şehir. Bursa'da her şey var ve öğrenci için uygun bir yer" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 20 yıldır Dubai'den sonra Bursa'ya gelen Maysam Mustafa Shikh Taha, "İngilizce bölümünden mezun oldum. ULUTÖMER'de okuyorum. Yüksek lisans yapmak gibi bir hayalim var. Bende 2 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Türkçe biraz kolay, biraz zor. ULUTÖMER Türkçe öğrenmek için güzel bir yer. Profesyonel öğretmenler var" dedi.

'Birleşmiş Milletler' gibi okul
'Birleşmiş Milletler' gibi okul
'Birleşmiş Milletler' gibi okul
'Birleşmiş Milletler' gibi okul

Birleşmiş Milletler, Uludağ Üniversitesi, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Birleşmiş Milletler' gibi okul - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış 09:58 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz 09:09 Fay hattı sayısı yükseldi! İşte deprem riski altındaki 24 ilimiz Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır 09:04 Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır
TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak 08:57 TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana öldü 08:27 Feci kazada kahreden detay! Ara tatilde ziyarete gittiği dedesiyle yan yana öldü A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı 00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu 22:24 Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu 21:02 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
09:59 Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu
09:57 Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
09:35 Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı
09:02 Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu
08:59 Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detaylı hakkında bilgilendirdi: Anlatıldığı gibi değil
08:58 Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu
08:56 TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak
08:56 SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu Carter Reum ile evlenen Paris Hilton'un gelinliği çok konuşuldu         
08:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 10:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: 'Birleşmiş Milletler' gibi okul - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement