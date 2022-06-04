Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mali'de BM Barış Güçlerine Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınadı - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mali'de BM Barış Güçlerine Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınadı

04.06.2022 12:54
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mali'de BM Barış Güçlerine Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Haziran (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi Cuma günü Mali'deki BM barış güçlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 4 Haziran (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi Cuma günü Mali'deki BM barış güçlerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Mali'deki BM misyonu MINUSMA, Cuma günü Mısırlı iki barış gücü askerini kaybetti. Mali'nin orta kesiminde yer alan Mopti bölgesindeki Douentza kasabası dışında zırhlı personel taşıyıcılarının el yapımı bir patlayıcıya çarpması sonucu iki mavi baretli asker hayatını kaybetti, biri de yaralandı. Böylece bu Batı Afrika ülkesinde barışı koruma konvoylarına bu hafta düzenlenen ikinci ölümcül saldırı oldu.

Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, kurbanların ailelerine ve Mısır'a en derin taziyelerini ve başsağlığı mesajlarını iletiyor" ifadeleri kullanıldı ve "Hayatlarını riske atan tüm barış güçlerine takdirlerini iletiyorlar" denildi. Güvenlik Konseyi üyeleri, Mali geçiş hükümetini saldırı hakkında hızlı bir soruşturma yapmaya, failleri adalete teslim etmeye ve söz konusu birliğe katkıda bulunan ülkeyi bu konudaki ilerleme hakkında bilgilendirmeye devam etmeye çağırdı. Açıklamada, bütün devletlerin, BM Antlaşması ve uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası mülteci hukuku ve uluslararası insani hukukun da aralarında olduğu uluslararası hukuk kapsamındaki diğer yükümlülüklere uygun bir şekilde terör eylemlerinin sebep olduğu uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerle her şekilde mücadele etme ihtiyacı yeniden belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 2584 sayılı kararda belirtildiği üzere MINUSMA ile Mali ve Sahel bölgesindeki diğer güvenlik varlıklarına tam desteklerini yineledi" denildi. Mali, barış gücü askerleri için en tehlikeli yerlerden biri olmayı sürdürüyor. Mali'deki BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun Fransızca kısaltması olan MINUSMA, ülkede yaşanan askeri darbenin ve kuzeydeki aşırılık yanlılarının işgali nedeniyle 2013 yılının Nisan ayında kuruldu.

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Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mali'de BM Barış Güçlerine Yönelik Saldırıyı Şiddetle Kınadı - Son Dakika

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