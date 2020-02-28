Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil...

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil..., System.String[]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. - LONDRA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatay iskenderun'a şehit ateşi düştü
Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:01:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]