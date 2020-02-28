Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil... - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil...
6 saat önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 33 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından acil toplanma kararı aldı. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:49 Kaynak: İHA
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