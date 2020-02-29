Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - BİRLEŞMİŞ
40 dakika önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı. Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:51 Kaynak: AA
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