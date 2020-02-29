Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - BİRLEŞMİŞ - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bir konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib 'de artan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

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