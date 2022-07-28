BM Güvenlik Konseyinin tahıl anlaşmasını öven açıklaması Rusya engeline takıldı - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyinin tahıl anlaşmasını öven açıklaması Rusya engeline takıldı

28.07.2022 11:49
BM Güvenlik Konseyinin tahıl anlaşmasını öven açıklaması Rusya engeline takıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasını memnuniyetle karşılayan açıklama yayımlamasına, Rusya'nın itiraz ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İstanbul'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşmasını memnuniyetle karşılayan açıklama yayımlamasına, Rusya'nın itiraz ettiği bildirildi.

Norveç'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mona Juul, Associated Press'e (AP) verdiği demeçte, "Norveç ve Meksika, Karadeniz üzerinden tahıl, gıda maddeleri ve gübre ihracatını yeniden başlatmaya yönelik önemli anlaşmayı memnuniyetle karşılayan tek bir mesajda konseyi birleştirmek için günlerdir çalışıyor." dedi.

Bunun mümkün olmadığına üzüldüklerini ifade eden Juul, BMGK'den anlaşmayı memnuniyetle karşılayan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i çabaları için öven ortak açıklamanın önemli bir işaret olabileceğini söyledi.

Juul, "Norveç, Genel Sekreter'in kişisel çabalarının ve katılımının taraflar arasındaki müzakereleri kolaylaştırmak için gerekli olduğuna inanıyor. Savaşın etkileri Ukrayna halkı ve ötesinde hissedilmeye devam ettiği için bu çabalar her zamankinden daha önemli." değerlendirmesini yaptı.

İtirazın sebebi, açıklamanın Guterres'in Odessa saldırısını kınamasına değinmesi

BMGK diplomatları, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili son taslak açıklamaya, Guterres'in 23 Temmuz'da Odessa'ya yapıldığı bildirilen hava saldırısını kınamasına değindiği için itiraz ettiğini söyledi.

AP'ye göre, Norveç ve Meksika tarafından önerilen söz konusu açıklama, 22 Temmuz'da imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılayacaktı.

Açıklamada, anlaşmanın sağlanmasındaki kilit rolleri nedeniyle BM Genel Sekreteri Guterres'e ve Türk hükümetine övgüde bulunmasının yanı sıra taahhütlerin bir an önce yerine getirilmesi için de çağrıda bulunacaktı.

Karadeniz'den güvenli gıda taşımacılığının tesisi ve Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması için 22 Temmuz'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in huzurunda Ukrayna ve Rusya ile Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalanmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, bu anlaşmanın savaşa devam eden Ukrayna ve Rusya arasında eşi görülmemiş bir anlaşma olduğunu belirterek, anlaşmayı "Karadeniz'deki umut ışığı" olarak nitelendirmişti.

Ukraynalı yetkililer, anlaşmanın imzalanmasından bir gün sonra Odessa Limanı'na Rus güçlerince füze atıldığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nden 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Guterres'in Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadığı belirtilmişti. Guterres, anlaşmada taraflarca verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştı.

YORUMLAR
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BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir' BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir' BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir' BM: 'Ukrayna tahılının Karadeniz'den ilk sevkiyatları birkaç gün içinde hareket edebilir'
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, İstanbul, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyinin tahıl anlaşmasını öven açıklaması Rusya engeline takıldı - Son Dakika

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