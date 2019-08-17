Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı
Son Dakika Güncel Haber

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), General Halife Hafter güçlerinin saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etti.

Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), General Halife Hafter güçlerinin saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etti.
UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, havalimanının Hafter güçlerinin iddia ettiği gibi askeri amaçlı kullanılıp kullanılmadığını incelemek üzere bir ekibin görevlendirildiği bildirildi.
Açıklamada, ekibin incelemelerinden sonra havalimanının sivil tesis olduğu ve askeri amaçlı kullanılmadığının teyit edildiği belirtildi.
Saldırı yüzünden havalimanının altyapısı ve pistinde büyük hasar meydana geldiği kaydedildi.
Açıklamada, Hafter güçlerinin havalimanına düzenlediği saldırı kınandı, siviller ve sivil tesislere yönelik saldırıların insan haklarına yönelik tehlikeli bir ihlal olduğu vurgulandı.
UMH'nin yürüttüğü "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından dün yapılan açıklamada, Zuvara Havalimanı'nın Hafter güçlerine ait uçaklar tarafından bombalandığı ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaralandığı duyurulmuştu.
UMH Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler (BM) ile UNSMIL'in, Zuvara Havalimanı saldırısında olduğu gibi doğrudan Hafter güçlerini kınayan bir açıklama yapmayarak olumsuz tarafsızlık yaptığı" ifade edilmişti.

Hafter güçleri, askeri amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle bir süredir ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına yönelik saldırılar düzenliyor.
Birleşmiş Milletler, UNSMIL, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3
TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan "Görüşmeler var ama satış yok" açıklaması geldi 17 Ağustos depreminin simge kızı 20 yıl sonra ortaya çıktı Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 23:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler Hafter'i yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]