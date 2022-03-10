Birleşmiş Milletler heyeti, Moskova'da temaslarda bulundu - Son Dakika
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Birleşmiş Milletler heyeti, Moskova'da temaslarda bulundu

10.03.2022 06:07
Birleşmiş Milletler heyeti, Moskova'da temaslarda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardım Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Rameş Rajasingham başkanlığındaki heyet, 9 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

Ukrayna'daki durumunun insani yardım yönleriyle ele alındığı görüşmede, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve diğer şehirlerden sivillerin tahliyesi için insani koridorların organize edilmesine ilişkin anlaşmaların uygulanması dahil sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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