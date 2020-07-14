Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan... - Son Dakika

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Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti

Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti

Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek