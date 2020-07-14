Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan...
Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar'a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:57 Kaynak: AA
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