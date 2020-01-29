Son Dakika › Dünya › Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi - Son Dakika Dünya
Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi
6 saat önce
Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre ve Avusturya'nın Viyana şehirlerindeki merkezlerinde bulunan sunucularına siber saldırı düzenlendiği ve bazı bilgilerin hacklendiği açıklandı. Yetkililer siber saldırıların çok ileri düzey bir yöntemle yapıldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre ve Avusturya'nın Viyana şehirlerindeki merkezlerinde bulunan sunucularına siber saldırı düzenlendiği ve bazı bilgilerin hacklendiği açıklandı.
Yetkililer siber saldırıların çok ileri düzey bir yöntemle yapıldığını ve işin arkasında devlet destekli unsurların olabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:47
Son Dakika Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu! Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı