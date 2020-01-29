Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi - Son Dakika Dünya

Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre ve Avusturya'nın Viyana şehirlerindeki merkezlerinde bulunan sunucularına siber saldırı düzenlendiği ve bazı bilgilerin hacklendiği açıklandı. Yetkililer siber saldırıların çok ileri düzey bir yöntemle yapıldığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'in Cenevre ve Viyana'daki veri merkezleri hacklendi, System.String[]

Birleşmiş Milletler'in (BM) İsviçre'nin Cenevre ve Avusturya'nın Viyana şehirlerindeki merkezlerinde bulunan sunucularına siber saldırı düzenlendiği ve bazı bilgilerin hacklendiği açıklandı.


Yetkililer siber saldırıların çok ileri düzey bir yöntemle yapıldığını ve işin arkasında devlet destekli unsurların olabileceğini belirtti.

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Birleşmiş Milletler, Avusturya, Cenevre, Viyana, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:47 
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