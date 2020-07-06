Birleşmiş Milletler'in ortak kuruluşu olan ULUSKON, yeni çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'in ortak kuruluşu olan ULUSKON, yeni çalışmalarına hız verdi

İSTANBUL (İHA) – Birleşmiş Milletler ortağı Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy, yeni çalışmalarını paylaştı.

İSTANBUL (İHA) – Birleşmiş Milletler ortağı Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Atasoy, yeni çalışmalarını paylaştı.

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Birleşmiş Milletler ortağı, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Uluslararası İnsan Haklarını Koruma Komitesi'nin Türkiye danışmanlığı görevini yürüten ULUSKON, pandemi sebebiyle çalışmalarına hız verdi. ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Atasoy, yeni çalışmalarını paylaştı.


Pandemi süreciyle birlikte başlayan ve tüm dünyanın etkileyen sürecin ardından izledikleri yolu anlatan Atasoy, yardım faaliyetlerini sıraya koyduklarını ifade etti.


Pandemi sebebiyle dünya genelinde yaşanan daralmaya dikkat çeken Atasoy, "Milyonlarca kişi normal yaşama ne zaman dönüleceğini bilmiyor. Turizme bağımlı olan küçük ada devletlerinde oteller ve plajlar bomboş. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre, dünya genelinde 25 milyon iş kaybedilebilecek. BM ailesindeki kardeş kurumlarımız ve diğer ortaklarımızla birlikte, üç öncelikli eksende çalışmalarımıza hız verdik. WHO'nun öncülüğünde, temel sağlık ürünlerinin tedariki dahil sağlık yanıtını desteklemek; krizi yönetim ve yanıtını güçlendirmek ve kritik sosyal ve ekonomik etkilere çözüm bulmak" dedi.


UNDP olarak, bu krizin ilk aşamasından itibaren etkilenen ülkeleri aktif biçimde desteklediklerini ifade eden Nezaket Emine Atasoy, "2 milyon ameliyat maskesi bağışladık. Röntgen cihazı, kızılötesi termometre, infüzyon pompası, koruyucu tulum, eldiven ve el dezenfektanı gibi tıbbi yaşam destek cihaz ile malzemeleri tedarik ettik. Çin'de etnik azınlık topluluklardaki yaşlılar ve diğer dezavantajlı insanlara yönelik olarak, 40 farklı etnik azınlık dilinde hazırlanmış, Covid-19 hakkında bilgi yayan sosyal medya kampanyası başlattık. Lübnan'da Hükumetin Covid-19 Afet Risk Yönetim Planı hazırlamasına destek veriyoruz. Vietnam'da ise Hükumetin Çin sınırı bölgesinde yer alan kırsal alanlara odaklı olarak, etnik azınlıklar ve engelli insanlar ile hayati iletişim kurma çabalarına yardım ediyoruz. WhatsApp, WHO ve UNICEF iş birliğiyle, dünyada milyarlarca insana gerçek zamanlı sağlık bilgileri ulaştırılacak bir bilgi merkezi kurduk. Doğru ve sansasyonsuz bilgi yaymak için, dünyanın en büyük reklam ajanslarından biri olan AMV'nin yanı sıra Britanyalı aktör, yazar ve komedyen Stephen Fry ile birlikte "Tweet Zero" kampanyasını başlattık. Kampanya, sık sık el yıkamak, hasta iken evde kalmak, kendi yüzüne dokunmamak gibi, insanların kendi güvenlikleri için yapabilecekleri birkaç basit davranışı vurguluyor. Covid-19'un yayılmasını sınırlamak ve kırılgan gruplar ve ekonomiler üzerinde oluşturabileceği yıkıcı etkileri hafifletmek için toplumda herkesin eksiksiz katılımı gerekiyor.Ülke içinde ve ülkeler arasında, toplumlar ile hükumetleri arasında güven ve iş birliği tesis etmek zorundayız. Covid-19 krizi ve etkileriyle mücadeleye odaklanırken, gelecekte böyle bir krizin tekrar ortaya çıkmasını önleyecek yöntemlerin üzerinde de düşünmeliyiz. Uzun vadede, ülkelerin bu türden krizleri önlemesi ve daha iyi yönetmesine destek olacak yöntemler araştıracak ve tüm dünyanın bu krizden çıkarılan derslerden tam yararlanmasını sağlayacak. Bugün vereceğimiz küresel yanıt, geleceğimize yatırımdır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Birleşmiş Milletler'in ortak kuruluşu olan ULUSKON, yeni çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
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