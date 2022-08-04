Yerinden edilen ailelerin ihtiyaçlarını öğrenmek üzere OCHA çalışanlarının ailelerin yanına gittiği ve Filistinlilerin en acil ihtiyacının koruma olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM, Batı Şeria'da 100'e yakın Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi - Son Dakika

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