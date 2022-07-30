Şiddetin artmasını önlemek için mantığın ve aklın sesine ihtiyaç olduğu belirtilen açıklamada, "Tüm tarafları, tüm Iraklılar için gerilimi düşürmeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › BM Irak Yardım Misyonu'ndan 'tansiyonu düşürme' çağrısı - Son Dakika

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