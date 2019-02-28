Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi Öldürmesi Savaş Suçu Sayılabilir" Dedi.

Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi Öldürmesi Savaş Suçu Sayılabilir" Dedi.

1 saat önce

IHAAW121632-GEN/28-02-2019- Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" dedi.

Birleşmiş Milletler,
IHAAW121632-GEN/28-02-2019

- Birleşmiş Milletler, " İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" dedi. 28.02.2019 12: 16: 32 TSI
NNNN - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz

Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki Varlıkları TMSF'ye Devredilecek Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:42:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi Öldürmesi Savaş Suçu Sayılabilir" Dedi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]