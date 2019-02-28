Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi Öldürmesi Savaş Suçu Sayılabilir" Dedi.
1 saat önce
IHAAW121632-GEN/28-02-2019- Birleşmiş Milletler, "İsrail'in Gazze'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" dedi.
IHAAW121632-GEN/28-02-2019
- Birleşmiş Milletler
, " İsrail
'in Gazze
'de 189 Filistinliyi öldürmesi savaş suçu sayılabilir" dedi. 28.02.2019 12: 16: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
BM, İsrail'in 189 Filistinliyi Öldürmesini Savaş Suçu Sayabilir
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