Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı'ndan Türkiye ile daha güçlü ortaklık çağrısı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, ilk kapsamlı Türkiye ziyaretini tamamladı. Steiner, İstanbul ve Ankara'da hükümet ve iş dünyasından liderler, yatırımcılar, Türkiye'de UNDP'nin ortağı olan BM kuruluşlarının başkanları ve diplomasi camiasının üyeleri ile görüştü ve UNDP tarafından düzenlenen İstanbul Kalkınma Diyalogları'nın açılışını yaptı.

Steiner, "Türkiye ve UNDP, 50 yılı aşkın süredir iş birliği yapıyor. Türkiye son yıllarda 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteci için umut ışığı oldu. UNDP'nin Türkiye'deki çalışmalarının gelecekteki seyri ile ilgili yaptığımız samimi görüşmeler değerliydi ve devam eden ortaklığımızdan dolayı heyecan duyuyorum." dedi.

UNDP Başkanı ve kendisine eşlik eden Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, UNDP'nin Türkiye'de, bölgede ve dünyadaki faaliyetlerine Türk Hükümeti'nin desteğini ele almak için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Taraflar ayrıca, Türkiye'nin Suriye'den gelen mültecilere ev sahipliği yapma çabalarını desteklemenin gerekliliğini de vurguladı. Türkiye, halen 3,6 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor ve birçoğuna eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hizmetlerine ücretsiz erişim ve istihdam sağlıyor.

Steiner, "Türkiye Suriyelilere hem acil yaşam desteği sağlıyor hem de onlara geleceklerini planlama fırsatını sunuyor. Bu diğer ülkeler tarafından da örnek alınması gereken bir model," şeklinde konuştu.

Türk Hükümeti, UNDP programlarına üç yıl boyunca yıllık 4 milyon dolar ek katkı sunmayı taahhüt etti. 2011 yılında taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye, UNDP'nin Avrupa ve Orta Asya bölgesel programına 15 milyon ABD doları tutarında katkıda bulunmuştu. Türkiye ayrıca, UNDP'nin İstanbul'daki Avrupa ve BDT Bölge Ofisi'ni ve Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi'ni (IICPSD) destekliyor.

Türkiye'nin UNDP'nin programlı çalışmalarını hem bölgesel hem de küresel boyutta desteklemesinin öneminin altını çizen Steiner, "Umuyorum ki, gelecekte ortaklığımızı bu temel üzerine inşa etmeye devam ederiz. Son dönemde verilen sözler, bunun göstergesi." dedi.

50 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren UNDP, önemli reformlarda ve dış ticaret ile finans dünyasına açılma süreçlerinde ülkenin kalkınma planlamalarına destek verdi.

UNDP Başkanı ve beraberindeki heyet, İstanbul'da iş dünyası temsilcileri ile de bir araya geldi ve özel sektörün Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacak yenilikçi ortaklık ve modeller geliştirmedeki rolünü vurguladı. Steiner, "Türkiye, Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar'ın kalkınmasında önemli bir rol üstlenen Türk iş dünyası için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda etkinliklerini artıracak yeni önemli fırsatlar var" dedi. 27 Mayıs'ta kalkınma finansmanı konulu İstanbul Kalkınma Diyalogları'nın açılışını Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile beraber yapan Steiner, 200'den fazla yatırımcı, iş dünyası lideri, kalkınma uzmanı ve hükümet temsilcisine seslendi.

2030 Gündemi ve finansal piyasalar arasında bağlantı kurulabilirse, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın Türkiye'de ve her yerde mümkün olabileceğini belirten Steiner, "Özel varlıklardaki trilyonlarca doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına destek olan kamu politikalarıyla buluşturmak acil bir zorunluluk ve bizi iyi bir geleceğe götürecek olan yol." dedi.