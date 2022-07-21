Birleşmiş Milletler: Küresel yoksulluk ve açlıkla mücadeledeki ilerleme tersine döndü

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle küresel yoksulluk ve açlıkla mücadelede on yıllardır devam eden ilerlemenin "benzeri görülmemiş bir şekilde tersine döndüğünü" bildirdi.

BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı Collen Kelapile, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk ve açlığın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere kritik BM kalkınma hedeflerine yönelik finansmanın, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı askeri ve finansal olarak destekleyen Batılı donör ülkeler tarafından ihmal edilebileceğine dair endişelerinin arttığını söyledi.

Kalkınma, iklim ve çatışma sorunlarının yaşandığı alanların finanse edilmesi gerektiğini belirten Kelapile, bu sorunlarla yeterince ilgilenmemenin gelecekte daha yüksek maliyetlere yol açabileceği konusunda uyardı.

Kelapile, Kovid-19 salgını, iklim değişikliği ve Ukrayna'da devam eden savaş yüzünden küresel yoksulluk ve açlıkla mücadelede on yıllardır devam eden ilerlemenin "benzeri görülmemiş bir şekilde tersine döndüğünü" kaydetti.

Kelapile, onlarca yıllık kalkınma sürecinin olumsuz etkilenmesi, iklim değişikliğinin hasara yol açması ve Ukrayna'daki savaşın yaygın gıda güvensizliğine ve enerji krizine yol açması nedeniyle ECOSOC'un rolünün daha da önemli bir hal aldığını belirtti.

Kovid-19 salgını sırasında borçlanması kötüleşen ülkeler olduğunu hatırlatan Kelapile, dünyada zengin ülkelerin salgının başka bir etkisi olan yoksul ülkelerin artan borçluluğuna ve bunun nasıl hafifletileceğine odaklanmaları gerektiğini aktardı.

BM'nin altı ana organından biri olan ECOSOC, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere üç alanda kalkınmayı geliştirmeye ve 193 BM üye ülkesinin kabul ettiği 2030 için 17 hedefe ulaşma çabalarını koordine etmeye odaklanıyor.