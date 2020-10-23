BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı - Son Dakika

BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

23.10.2020 13:03

Birleşmiş Milletler, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmadan sonra Libyalı taraflar kararı ayakta alkışladı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen imza töreninde konuştu. Libyalı tarafların da hazır bulunduğu törende, konuşmasını Arapça yapan Williams, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Libyalı taraflar da anlaşma metinlerini imzaladıktan sonra kararı ayakta alkışladı.

Williams, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında da 5+5 Komisyon toplantılarına katılan Libya hükümeti ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter heyetlerinin (LNA), Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması da dahil bazı konularda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

ANLAŞMA TARİHİ OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Williams, tarafların kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşması hususunda da "oldukça iyimser" olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi de sosyal medya hesabından anlaşmayı, "Libyalılar için müjde" şeklinde duyurdu. Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını aktarılan açıklamada anlaşma "tarihi" olarak nitelendirildi. Özel Temsilci vekili Williams'ın, anlaşmanın detayına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

LİBYA'DA İKİ FARKLI YÖNETİM VAR

Arap Baharı olarak tanımlanan kitlesel halk hareketinin rejim karşıtı çatışmalara dönüştüğü ve Muammer Kaddafi'yi koltuğundan ettiği 2011 yılından bu yana siyasi istikrarın bir türlü sağlanamadığı Kuzey Afrika ülkesi Libya'da birden fazla yönetim bulunuyor.

Libya, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündü. Bunlardan birisi ülkenin doğusunda, Mısır sınırına yakın Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi ve diğeri de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti.

Öte yandan IŞİD'in 2015'te varlığını hissettirdiği ülkede, örgüte bağlı savaşçılar Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentini ele geçirdi. Ancak Türkiye'nin de desteklediği Misratalı güçler, IŞİD'i aynı yıl içerisinde ortadan kaldırdı.

BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM duyurdu: Libya'da taraflar kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardı - Son Dakika

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