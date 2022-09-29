BM'nin yeni Libya Özel Temsilcisi Bathily, resmi olarak göreve başladı

BM, eylül ayı başında Bathily'in, Slovak diplomat Jan Kubis'in yerine UNSMIL Başkanı ve Libya Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu ( UNSMIL ), Senegalli diplomat Abdoulaye Bathily'in, 25 Eylül 'den itibaren BM Libya Özel Temsilcisi ve UNSMIL Başkanı olarak göreve resmen başladığını duyurdu.

Kaynak: AA

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