Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının... - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının...
13 dakika önce
Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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