Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler , Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre 'de başlayacağını duyurdu.

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