Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının... - Son Dakika

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının...

13 dakika önce

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının..., System.String[]

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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