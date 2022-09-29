BM Görev Gücü'nden Lübnan-İsrail sınırında artan saldırgan davranışlara son verme çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'e, sınırlarında artan saldırgan davranışları sonlandıracak acil adımlar atma çağrısında bulundu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ras en-Nakura beldesindeki UNIFIL karargahında Lübnan ve İsrailli askeri yetkililerle bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, üçlü toplantıya başkanlık eden UNIFIL Misyon Başkanı ve Komutanı Tümgeneral Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin sınır hattında olası ihlallere karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerini hatırlattığı kaydedildi.

Toplantıda Lübnan ve İsrail'den iki ülke arasındaki Mavi Hat boyunca artan saldırgan davranışları sonlandıracak acil adımlar atma talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, bunun hassas bir dönem olması hasebiyle önem arz ettiğine işaret edildi.

Toplantıda sınır hattındaki hava ve kara ihlallerinin yanı sıra UNIFIL görev bölgesindeki diğer konuların konuşulduğu belirtildi.

Lübnan ile İsrail sınır hattında son birkaç ayda bazı gerginlikler yaşandı. Lübnan ordusu İsrail'i sınır ihlalleriyle suçlarken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinden sınırlarına geçen bir insansız hava aracını düşürmüştü.

UNIFIL'in kuruluşu ve Mavi Hat

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine, İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetine ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden kurmasına yardım etmek amacıyla 425 ve 426 sayılı kararlar doğrultusunda 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında BM nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.