Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi 7-11 Eylül'de Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin ziyareti hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapması öngörülen Grandi'yle gerçekleştirilecek görüşmelerde, uluslararası gündemin üst sıralarında yer alan göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alınacaktır" denildi. - ANKARA