Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sivas'ta hijyen seti dağıttı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla 300 adet hijyen seti gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle içerisinde diş fırçası, diş macunu, el ve banyo sabunu, şampuan, banyo havlusu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin olduğu hijyen setleri, Sivas'ta ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile mülteci-ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İhtiyaç sahiplerine, Gıda Bankasından aylık-yardım aldıkları günde, birer adet hijyen seti verildi.

Bazı ihtiyaç sahiplerine de yönelik hijyen setleri, gıda yardımları ile birlikte evlerine kadar teslim edildi.