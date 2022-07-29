BM, Lübnan'daki mültecilere yönelik şiddete karşı uyardı - Son Dakika
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BM, Lübnan'daki mültecilere yönelik şiddete karşı uyardı

29.07.2022 20:44
BM, Lübnan'daki mültecilere yönelik şiddete karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Lübnan'da çeşitli kesimler arasında gerginliğin arttığını, özellikle mültecilere yönelik şiddet olaylarında artış görüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Lübnan'da çeşitli kesimler arasında gerginliğin arttığını, özellikle mültecilere yönelik şiddet olaylarında artış görüldüğünü bildirdi.

BMMYK Lübnan ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da ekonomik krizin tüm toplum için yıkıcı olduğu özellikle ekonomik açıdan zayıf olanların bundan çok etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, BMMYK'nın Lübnan'da uyruk temelli kısıtlayıcı uygulamalar ve ayrımcı tedbirlerden endişe duyduğu, bunun mültecileri ve toplumun dışlanmış diğer kesimlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.

Ülke makamlarına hukukun egemenliğini garanti altına alma, Lübnan'da ikamet edip, hedef tahtasına oturtulan kesimlere karşı ayrımcılık ve şiddeti önleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Lübnan toplumunu karakterize eden karşılıklı saygı ve dayanışma ruhunun sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

Sosyal medyada dün Beyrut'taki bazı Lübnanlıların ekmek poşeti taşıyan Suriyeli bir adamı şiddetli bir şekilde darbettiğini gösteren videolar paylaşılmış, söz konusu kişinin "Lübnanlıların hakkı olan ekmeği Suriyelilerin almasından ötürü dövüldüğü" iddiaları ve yorumları yapılmıştı.

Lübnan medyasında geçen hafta da Sayda kentinde Suriyeli bir genci döverek ölümüne sebep olan 3 kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler yer almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Lübnan'ın farklı bölgelerinde kayıtlı 900 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Ancak Lübnan hükümeti bu sayının 1,5 milyon olduğunu belirtiyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Lübnan'daki mültecilere yönelik şiddete karşı uyardı - Son Dakika

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