Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan "Dünya Ebeler Günü" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan "Dünya Ebeler Günü" mesajı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Ebeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonundan

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Ebeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem ise, "Karantinada olanlar da dahil olmak üzere gebe ve emziren kadınların ihtiyaç duydukları bakıma gereken zamanda erişebilmeleri için çaba sarf ediyor ve dünya çapında Covid-19 müdahalesinin ön saflarında mücadele eden ebeleri destekliyoruz" dedi.


UNFPA, Dünya Ebeler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, "Dünya Covid-19 ile mücadele ederken, kadınlar gebe kalmaya, bebekler de dünyaya gelmeye devam ediyor. Bebek doğumları salgın zamanında durmuyor, ebeler de aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde bulunan doğum kliniklerinde, sağlık merkezlerinde ve gerekirse gebe kadınların evlerinde ön saflarda yorulmadan çalışıyorlar. Bunları yaparken kendi hayatlarını ve sağlıklarını kadınların ve bebeklerin hayatlarını kurtarmak üzere riske atıyorlar. Türkiye'de 57 bin ebe anne ve yenidoğan ölüm ve hastalıklarının ortadan kaldırılması, üreme sağlığı haklarına herkesin erişiminin sağlanması, sezaryen oranlarının azaltılması ve riskli gebeliklerin önlenmesi için her gün fedakarlıkla çalışıyor. Ebeler, Türkiye'de her gün yaklaşık 3 bin 400, her ay yaklaşık 100 bin ve her yıl yaklaşık 1,2 milyondan fazla doğuma destek veriyor. Şu anda yaklaşık 4 bin ebe de Sağlık Bakanlığının filyasyon ekiplerinde Covid-19 vaka takibinde etkin rol alıyor. Bu zor zamanlarda da kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile haklarını önceliklendirmek ve korumak amacıyla ebelerle birlikte olalım. Dünya Ebeler Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.


"Dünya çapında Covid-19 müdahalesinin ön saflarında mücadele eden ebeleri destekliyoruz"


Öte yandan, UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem de Dünya Ebeler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Kanem, Covid-19 krizinden yoğun biçimde zarar gören ebelerin pek çok ülkede kişisel koruyucu ekipman (KKE) eksikliği ve yetersiz destek nedeniyle hastalandığını ya da hayatlarını kaybettiğini belirtti. Kanem, anne ve yenidoğan sağlığının tüm sağlık sektörünün salgına müdahalesinin bir parçası olarak önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu krizin dünyadaki tüm kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile haklarını savunmak üzere ebelerin çabalarının desteklemesi için bir fırsat olabileceğini ifade eden Kanem, "UNFPA olarak tüm ebelerin çabalarını ve emeklerini alkışlıyoruz ve ebeleri COVID-19'dan koruyabilmek amacıyla ulusal hükümetlerle çalışarak kendilerinin yanında durmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.


Kanem, UNFPA'in ebelere kişisel koruyucu ekipman sağlayarak, kimsenin geride bırakılmaması için sağlık sistemlerinin kapasitesini geliştirmek için çalıştığını hatırlattı. Kanem, "Karantinada olanlar da dahil olmak üzere gebe ve emziren kadınların ihtiyaç duydukları bakıma gereken zamanda erişebilmeleri için çaba sarf ediyor ve dünya çapında Covid-19 müdahalesinin ön saflarında mücadele eden ebeleri destekliyoruz" açıklamasını yaptı.


UNFPA İcra Direktörü Kanem, kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile hakları için savaşan fedakar kahramanlar ebeleri takdir etmek üzere eyleme geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Uluslararası Hemşireler ve Ebeler Yılı olan 2020'de sizler de üzerinize düşeni yapmak adım atabilirsiniz" dedi. Kanem, atılabilecek adımları şöyle sıraladı:


"1. Anne ve yenidoğan ölümlerini azaltılmasında ebelerin taşıdığı hayati rolü takdir ederek bu konudaki farkındalığını arttırarak desteğinizi gösterin. Ebeler olmazsa çok daha fazla sayıda kadın ve bebek, salgının ortasında gerçekleşen doğumlar esnasında önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybedebilir.


2. Ebelerin başarılarını ve üreme, anne ve yenidoğan sağlığını iyileştirmeye yönelik sağladıkları katkıları onurlandırın. Covid-19'la mücadelede ön safta savaşan sağlık çalışanları olarak kendileriyle gurur duymalarını sağlayın.


3. Ebelerin eşsiz profesyoneller olarak tanınması ve kendilerine gereken kaynakların sunulması konusunda değişimi harekete geçirebilmek amacıyla politika yapıcıları teşvik edin. Ebeliğe yatırım yapılmasını talep edin."


"Ebelere etkin ve aktif roller verilmelidir"


UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa ise ebelik eğitimlerinin önemine dikkat çekti. Kulessa, Türkiye'de her yıl 50'nin üzerinde fakültede 10 binden fazla öğrencinin lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde kapsamlı ve ileri düzeyde ebelik eğitimi aldığını belirtti. Kulessa, "Ebelerin topluma dayalı koruyucu sağlık hizmetlerinde ve eğitim programlarında çok kritik rolleri vardır, ebelere etkin ve aktif roller verilmelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 11:04 Kaynak: İHA


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