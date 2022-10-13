Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı

Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı. Öte yandan Rusya'nın ilhakını kınayan karara evet diyen 143 ülke arasında Türkiye de yer aldı.

Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela , Kuzey Kore , Belarus ve Suriye 'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya 'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı oyladı. 193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk , Luhansk , Zaporijya ve Herson 'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.

NE OLMUŞTU?

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı. AB, ABD ve birçok ülke Rusya'nın kararına tepki gösterdi. Rusya'nın bu bölgeleri kendi topraklarına kattığını açıklamasının ardından harekete geçen Ukrayna ordusu, ilhak edilen bölgelere operasyon başlattı.

Başkent Moskova'da 30 Eylül'de düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu Kararı, Moskova'nın kararlarını derhal ve koşulsuz biçimde geri almasını talep ediyor.