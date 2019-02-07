Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler: Son 170 Yılın En Sıcak 4 Yılını Geride Bıraktık

Birleşmiş Milletler: Son 170 Yılın En Sıcak 4 Yılını Geride Bıraktık

1 saat önce

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışan Dünya Meteoroloji Teşkilatı, 170 yıl içerisinde son 4 yılın en sıcak dönem olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler: Son 170 Yılın En Sıcak 4 Yılını Geride Bıraktık, System.String[]
Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), yayımladığı resmi raporla birlikte son 170 yılın en sıcak ve bunaltıcı 4 yılını geride bıraktığımızı açıkladı. Bununla birlikte 2018 yılı, yine son 170 yıl içerisinde en sıcak dördüncü yıl oldu.



Araştırmayla birlikte en dikkat çeken unsur, sıcaklığın son 4 yıldır sürekli artması oldu. Dünyanın 1850-1900 yıllarında yüzey ısısının 1.2 santigratın üzerine çıktığı, bu yıllardan beri en yüksek değerlere 1.2 santigrat derece ile 2015 ve 2017 yıllarında ulaştığımız belirlendi.



WMO Genel sekreteri Petteri Taalas, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sıcaklık rekorları, süregelen uzun vadeli iklim değişikliğinin bir habercisi. En sıcak 20 yıl, son 22 yılda kayıtlara geçti ve sera gazlarının da azaltılmasıyla iklime uyum önlemlerine öncelik verilmesi gerekiyor. İnsanlar tarafından üretilen sera gazları, yerkürenin ısıyı yansıtmasını yavaşlatıyor."

Gelelim 2019 yılına... Taalas'a göre 2019 yılında da durum çok fazla değişmeyecek. ABD'de kaydedilen aşırı soğukların iklimi değiştirmeyeceğini ve Kuzey kutup bölgesindeki ısı artışının, kalan ortalamanın iki katına kadar çıktığını belirtti.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:15 

Birleşmiş Milletler, Teknoloji
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