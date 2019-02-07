Birleşmiş Milletler Tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı İçin Hazırlanan Rapor Tamamlandı.
1 saat önce
IHAAW202309-GEN/07-02-2019- Birleşmiş Milletler tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı.
IHAAW202309-GEN/07-02-2019
- Birleşmiş Milletler
tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
için hazırlanan rapor tamamlandı. BM
raporunda, "Kaçıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan
cinayetle ilgili soruşturmayı ciddi şekilde engelledi." denildi. 07.02.2019 20: 23: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:34 Kaynak: İHA
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