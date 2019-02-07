Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletler Tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı İçin Hazırlanan Rapor Tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı İçin Hazırlanan Rapor Tamamlandı.

1 saat önce

IHAAW202309-GEN/07-02-2019- Birleşmiş Milletler tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı İçin Hazırlanan Rapor Tamamlandı., System.String[]
IHAAW202309-GEN/07-02-2019

- Birleşmiş Milletler tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. BM raporunda, "Kaçıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan cinayetle ilgili soruşturmayı ciddi şekilde engelledi." denildi. 07.02.2019 20: 23: 09 TSI
NNNN - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:34 Kaynak: İHA

Cemal Kaşıkçı, Birleşmiş Milletler, Güncel
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