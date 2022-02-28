BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2) - Son Dakika
Üye Girişi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2)

28.02.2022 05:44

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya'nın konuşması Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus askerlerinin durumlarından haberdar...

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya'nın konuşması Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus askerlerinin durumlarından haberdar olmak isteyen yakınları için özel telefon hattı kurduklarını bildirdi.

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu'nda olağanüstü oturum yapılması tasarısının geçmesinin ardından konuştu.

Tasarıya evet oyu veren üyelere teşekkür eden Ukrayna Daimi Temsilcisi, Rusya'nın ülkesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı'nın en son nükleer şantaja başvurması da son derece endişe vericidir ve dünya, bu tehdidi çok ciddiye almalıdır." dedi.

Kyslytsya, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı büyük mücadele verdiğini belirterek dün itibarıyla 4 bin 300'e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, 200'e yakın askerin esir alındığını kaydetti.

"Hiçbir aile bunu yaşamamalı" diyen Kyslytsya, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundaki yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen aileler için de özel telefon hattı oluşturulduğunu açıkladı.

Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." dedi.

Konsey toplantısı sonrasında söz konusu telefon numaralarını, dışarıda bekleyen basın mensuplarına da dağıtan Ukrayna Daimi Temsilcisi ayrıca, ülkesi Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'na karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurduklarını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2)
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2)

YORUMLAR
500
Ukrayna, öldürülen ve esir alınan Rus askerlerin aileleri için özel iletişim hattı kuruyor Ukrayna, öldürülen ve esir alınan Rus askerlerin aileleri için özel iletişim hattı kuruyor Rusya-Ukrayna savaşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda: Kınamaya 11 evet, 3 çekimser Rusya-Ukrayna savaşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda: Kınamaya 11 evet, 3 çekimser

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2) - Son Dakika


Son Dakika
00:39 Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko'dan korkutan açıklama: Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi
00:36 Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası hakemi eleştirdi: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık
00:20 Rusya'ya karşı yaptırımlara G7 ülkeleri de katıldı! Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi
23:59 Toplantı öncesi 6 muhalefet partisinden eş zamanlı paylaşım
23:55 Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak
23:44 Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu
23:26 Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı
23:06 Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi
23:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 05:54:26. #1.13#
SON DAKİKA: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement