BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu (2) - Son Dakika

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya'nın konuşması Ukrayna, Rus askerlerinin yakınları için özel telefon hattı kurdu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rus askerlerinin durumlarından haberdar olmak isteyen yakınları için özel telefon hattı kurduklarını bildirdi.

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu'nda olağanüstü oturum yapılması tasarısının geçmesinin ardından konuştu.

Tasarıya evet oyu veren üyelere teşekkür eden Ukrayna Daimi Temsilcisi, Rusya'nın ülkesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek "Rusya Devlet Başkanı'nın en son nükleer şantaja başvurması da son derece endişe vericidir ve dünya, bu tehdidi çok ciddiye almalıdır." dedi.

Kyslytsya, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı büyük mücadele verdiğini belirterek dün itibarıyla 4 bin 300'e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, 200'e yakın askerin esir alındığını kaydetti.

"Hiçbir aile bunu yaşamamalı" diyen Kyslytsya, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundaki yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen aileler için de özel telefon hattı oluşturulduğunu açıkladı.

Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." dedi.

Konsey toplantısı sonrasında söz konusu telefon numaralarını, dışarıda bekleyen basın mensuplarına da dağıtan Ukrayna Daimi Temsilcisi ayrıca, ülkesi Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'na karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurduklarını bildirdi.