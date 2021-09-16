Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı

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Taliban'ın Uluslararası Medya, Müzakere ve Politika Ofisi Sözcüsü Suhail Shaheen, yaptığı paylaşımda Taliban tarafından yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Sirajuddin Haqani'nin Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Deborah Lyons öncülüğündeki bir heyetle görüştüğünü açıkladı.

AFGANİSTAN'IN DURUMU VE İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Afganistan'ın devam eden durumu ve insani yardımların ele alındığı vurgulandı. Ayrıca, Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanı Sirajuddin Haqani'nin Birleşmiş Milletler (BM) personelinin çalışmalarını engelsiz bir şekilde yürüteceği, Taliban önderliğindeki Afganistan'ın uluslararası toplumla ilişki içinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

"TALİBAN OLUMLU BİR MESAJ VERDİ"

Shaheen açıklamasında, UNAMA Başkanı Lyons'un görüşmedeki ifadelerine yer vererek "son yirmi yılda Taliban'a karşı yürütülen propagandayı boşa çıkarttığını ve Taliban'ın olumlu bir mesaj verdiğini" vurguladı.

UNAMA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise heyetlerin görüşmede, Afganistan halkı için hayati yardım sağlayan BM ve insani yardım personelinin engelsiz bir şekilde çalışmasının mutlak gerekliliğinin vurguladığı belirtildi.