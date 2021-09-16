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Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı

16.09.2021 17:39

Taliban'ın Uluslararası Medya, Müzakere ve Politika Ofisi Sözcüsü Suhail Shaheen'in paylaşımına göre yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Sirajuddin Haqani, Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Deborah Lyons öncülüğündeki ekiple görüştü. Afganistan'daki durumun ve insani yardımların ele alındığı görüşmede Lyons, Taliban'ın olumlu bir mesaj verdiğini dile getirdi.

Taliban'ın Uluslararası Medya, Müzakere ve Politika Ofisi Sözcüsü Suhail Shaheen, yaptığı paylaşımda Taliban tarafından yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Sirajuddin Haqani'nin Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Deborah Lyons öncülüğündeki bir heyetle görüştüğünü açıkladı.

AFGANİSTAN'IN DURUMU VE İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, Afganistan'ın devam eden durumu ve insani yardımların ele alındığı vurgulandı. Ayrıca, Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanı Sirajuddin Haqani'nin Birleşmiş Milletler (BM) personelinin çalışmalarını engelsiz bir şekilde yürüteceği, Taliban önderliğindeki Afganistan'ın uluslararası toplumla ilişki içinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

"TALİBAN OLUMLU BİR MESAJ VERDİ"

Shaheen açıklamasında, UNAMA Başkanı Lyons'un görüşmedeki ifadelerine yer vererek "son yirmi yılda Taliban'a karşı yürütülen propagandayı boşa çıkarttığını ve Taliban'ın olumlu bir mesaj verdiğini" vurguladı.

UNAMA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise heyetlerin görüşmede, Afganistan halkı için hayati yardım sağlayan BM ve insani yardım personelinin engelsiz bir şekilde çalışmasının mutlak gerekliliğinin vurguladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı
Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı
Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Taliban, Medya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler ve Taliban arasında gerçekleşen görüşmede insani yardımlar ele alındı - Son Dakika
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