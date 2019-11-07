Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 34 tır insani yardım
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Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 34 tır insani yardım gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 34 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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