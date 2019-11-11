Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 35 tır insani yardım
7 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 35 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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