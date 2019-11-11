Son Dakika Haberleri: Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 35 tır insani yardım
Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 35 tır insani yardım

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 35 tır insani yardım

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderdi.

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 35 tır insani yardım, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kentine 35 tır insani yardım gönderdi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 35 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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