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Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 42 tır insani yardım
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentine 42 tır insani yardım gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:48 Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentine 42 tır insani yardım gönderdi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 42 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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