Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi - Son Dakika

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Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi
6 saat önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:54 Kaynak: AA
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