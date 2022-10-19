Çinli Diplomat Mali'de Siyasi Sürecin İlerletilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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Çinli Diplomat Mali'de Siyasi Sürecin İlerletilmesi Çağrısında Bulundu

19.10.2022 14:04
Çinli Diplomat Mali'de Siyasi Sürecin İlerletilmesi Çağrısında Bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing Salı günü yaptığı açıklamada, Mali'de siyasi sürecin ileriye taşınması için çaba harcaması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing Salı günü yaptığı açıklamada, Mali'de siyasi sürecin ileriye taşınması için çaba harcaması çağrısında bulundu.

Dai, Malili yetkililer tarafından bölgesel örgütler ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla Mali'de siyasi geçiş, barış süreci ve terörle mücadelede ilerleme kaydedildiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, şimdi mevcut ivmenin güçlendirilmesinin ve kalıcı barış ve kalkınmaya ulaşma nihai hedefine doğru sürekli ivme kazandırılmasının önemli olduğunu belirten Dai, siyasi süreçle ilgili olarak ise farklı yollarda birden fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.

Çinli diplomat, Mali makamlarının geçiş için bir yol haritası çizdiğini, seçim kurumları oluşturduğunu, anayasa çalışmalarına başlayıp siyasi istişareler yürüttüğünü ve bunların gözle görülür bir ilerleme olduğunu söyledi.

Dai, Çin'in Mali'deki partilerin bunu geliştireceğini ve geçiş için elverişli koşullar yaratmak için siyasi reformu ilerleteceğini umduğunu söyledi.

Terörle mücadele konusunda ise Dai, istikrarı korumak için mücadeleyi hızlandırmaya yönelik çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Mali'deki partilerin yakın zamanda barış anlaşmasının uygulanmasını ve silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon sürecini teşvik etmek için üst düzey bir karar alma toplantısı düzenlediğini hatırlatan Dai, hükümetin tüm dikkatini terörle mücadeleye yönlendirirken ülkenin orta bölgesi için kapsamlı bir istikrar stratejisi açıkladığını ve bunun kabul görmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplumun terörle mücadelede hükümete daha somut destek sağlaması ve ülkenin dış güvenlik işbirliğini bağımsız olarak yürütme hakkına saygı göstermesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Dai, sinerji oluşturmak için Mali'deki BM barış gücü misyonu ile toplumun farklı kesimleri arasındaki koordinasyonu ve iletişimi artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Çinli diplomat, BM barış gücü misyonunun siyasi geçişi desteklemek, Mali silahlı kuvvetlerine lojistik ve operasyonel destek sağlamak ve sivilleri korumak için çok şey yaptığını kaydetti.

Dai, "Çin, misyonun hükümetle, personel rotasyonu sorununu düzgün bir şekilde çözdüğünü görmekten memnun. Tarafların iletişimi güçlendirmeye, karşılıklı güveni artırmaya ve misyon açısından iyi koşullar yaratmak için Kuvvetlerin Statüsü Anlaşmasını ortaklaşa sürdürmeye devam edeceğini umuyoruz" diye ekledi.

Dai, Çin'in ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma açısından Mali'nin meşru kaygılarına büyük önem verdiğini ve Mali halkının ülkelerinin durumuna uygun bir kalkınma yolunu bağımsız olarak seçmesini desteklediğini söyledi.

Çinli diplomat, uluslararası toplumla birlikte Çin'in Mali'nin ulusal birliği koruma ve barışı ve kalkınmayı teşvik etme çabalarına büyük katkılarda bulunmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Diplomat Mali'de Siyasi Sürecin İlerletilmesi Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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