Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi - Son Dakika
Üye Girişi

Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi

30.07.2022 04:24
Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda kurtarmayı hedeflediği bölgeden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların sadece "provokasyonları" artıracağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda kurtarmayı hedeflediği bölgeden vazgeçmeyeceğini, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların sadece "provokasyonları" artıracağını söyledi.

Dmitry Polyanskiy, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Ukrayna'daki duruma ilişkin düzenlenen BM Güvenlik Konseyi oturumunda, "Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ülkesindeki sivil tesisleri hedef aldığını ve daha sonra Rus birlikleri tarafından yapılmış gibi sunmaya çalışarak provokasyona yol açtıklarını" iddia etti.

Polyanskiy, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Luhanks Halk Cumhuriyeti topraklarını tamamen kurtardı. Donbas halkı bölgenin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanacak. Ne zaman gerçekleştiği sadece bir zaman meselesidir." ifadelerini kullandı.

Rus Büyükelçi, "ABD yapımı Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve Çoklu Fırlatma Roket Sistemi (MLRS) roketleri bugün erken saatlerde Donbas'ta Elenovka yakınlarındaki bir gözaltı merkezine isabet ederek 50'den fazla Ukraynalı savaş suçlusunu öldürdü ancak bu korkutma taktiği, yalnızca Ukraynalı askerleri teslim olmaya teşvik edecektir." dedi.

Kiev'e teslim edilen silahları ve Ukrayna topraklarında kalan paralı askerleri "meşru askeri hedefler" olarak vurmaya devam edeceklerini söyleyen Polyanskiy, "Ukrayna rejimi, Batılı eğitmenlerin yönlendirmesi ve gözetiminde kullandığı son teknoloji çoklu roketatarları almaya başladığına göre, Batılı devletlerin doğrudan çatışmaya dahil olduğu bir noktaya yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahıl koridoru anlaşması ve Odessa saldırısına atıf yaptı

Rusya'nın Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasına ve hemen sonrasındaki Odessa saldırısına şu sözlerle atıf yaptı:

"26 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna limanlarından tahılın güvenli taşınmasını kolaylaştırmak için çalışmalarına başladı. İstanbul anlaşmalarının bir an önce tam anlamıyla uygulanmaya başlamasını temenni ederiz. Bu arada, Odessa Limanı'na askeri mal ve tesislerin yerleştirilmesi, tahıl anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasını pek destekleyemez. 23 Temmuz'da ABD tarafından teslim edilen bir Ukrayna askeri gemisini ve bir Harpoon gemi savar füze deposunu ortadan kaldırdığımızda olduğu gibi, bu tür kargoları ve tesisleri yok etmeye devam edeceğiz. İmzaladığımız anlaşmada hiçbir şey, Ukrayna'nın silahsızlandırılması hedefimize ilerlememizi engellemiyor."

Rus Büyükelçi, Batılı devletleri, "Avrupa'nın tam merkezinde yasa dışı silah kaçakçılığı için bölgesel bir merkez yaratmakla" ve "ikiyüzlülükle" suçlayarak, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının "Rusya'nın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyeceği" mesajını verdi.

YORUMLAR
500
ABD'nin BM Temsilcisi Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Sözleşmesi'ni 'ateşe verdiğini' söyledi ABD'nin BM Temsilcisi Thomas Greenfield, Rusya'nın BM Sözleşmesi'ni 'ateşe verdiğini' söyledi BM Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo, Ukrayna'daki savaşın uzayacağı endişesini paylaştı BM Genel Sekreter Yardımcısı Dicarlo, Ukrayna'daki savaşın uzayacağı endişesini paylaştı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 04:40:29. #1.11#
SON DAKİKA: Batılı ülkeleri suçlayan Rusya, Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement