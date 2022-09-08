Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı

08.09.2022 07:04
Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı

BİRLEŞMİŞ Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke arasında 48. sırada yer aldı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke arasında 48. sırada yer aldı.

BM Kalkınma Programı (UNDP), "Belirsiz Zamanlar, Huzursuz Yaşamlar: Dönüşen Dünyada Geleceğimizi Şekillendirmek" başlıklı 2022 İnsani Gelişme Raporu'nu açıkladı.

Türkiye, raporda endeks sıralamasındaki en yüksek kategori olan "çok yüksek insani gelişme" kategorisine üst üste üçüncü kez girdi ve bu yıl 191 ülke arasında 48. sıraya yerleşti.

Uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam standardını temel alan rapora göre, 1990 ile 2021 yılları arasında Türkiye'de insani gelişim endeksinin her üç boyutunda da ilerleme görüldü.

Bu dönemde Türkiye'de yaşam süresi 8,3 yıl, ortalama öğrenim süresi 4,2 yıl ve öğrenim süresi 9,3 yıl arttı.

Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla (GSMH) ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 139 artış gösterdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde erkeklerin insani gelişme seviyelerinden yararlanma oranı kadınlara göre daha yüksek olurken, Türkiye bu kategoride 170 ülke arasında 65. sıraya geriledi.

Son 2 yılda her 10 ülkeden 9'unun insani gelişme oranı geriledi

Dünyanın krizden krize savrulduğu, karşı karşıya kaldığı sorunlarla başa çıkamadığı ve rotada keskin bir değişiklik olmazsa daha fazla yoksunluk ve adaletsizliğe sürükleneceği uyarısının yer aldığı raporda, Kovid-19 salgını, Rusya- Ukrayna Savaşı ve yaşanan küresel krizler nedeniyle son 2 yılda insani gelişme endeksinin küresel boyutta gerilediğine işaret edildi.

Son 32 yılda ilk kez insani gelişme endeksinde peş peşe iki yıl küresel çapta gerileme yaşandı.

İnsani gelişme, 2016 yılı düzeyine gerileyerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda katedilen gelişmenin büyük bölümünü tersine çevirdi.

Bu tersine dönüşün evrensel boyutta olduğu belirtilen rapora göre, insani gelişim endeksi Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin yüzde 90'ından fazlasında 2020 ya da 2021 yılında geriledi.

İnsani gelişme endeksi, ülkelerin yüzde 40'ından fazlasında ise her iki yılda da gerileme gösterdi.

İnsani gelişme endeksi sıralamasında ilk basamakta İsviçre yer aldı. Bu ülkeyi Norveç, İzlanda, Hong Kong (Çin), Avustralya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Almanya ve Hollanda izledi.

Listede İngiltere 18'inci, Japonya 19'uncu, ABD 21'inci, Çin ise 79'uncu sırada yer aldı.

YORUMLAR
500
Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı sonrası yabancılar Türkiye'den yer ayırtmaya başladı Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı sonrası yabancılar Türkiye'den yer ayırtmaya başladı ADM ve GDZ Elektrik, performans sıralamasında 1. oldu ADM ve GDZ Elektrik, performans sıralamasında 1. oldu
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:41 Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik, "bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine karşı çıktı
11:37 Aşk tesadüfleri sever! Kaan Yıldırım'ın yeni sevgilisi Pınar Deniz, O Ses Türkiye'de Hadise'yi seçmişti
11:24 Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği Luyindama, Antalyaspor ile anlaşmaya vardı
11:21 Tayland'da yürek burkan olay: Ailesine yük olmak istemeyen 81 yaşındaki yaşlı kadın, nehre atlayarak intihara etmeye çalıştı
11:17 Apple'ın yeni iPhone 14'ü Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak? İşte beklenen sorunun cevabı
11:13 Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata, İstanbul'a geldi
11:09 İstanbul Büyükçekmece'de tır devrildi! Yol trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi
11:03 Türk mühendisler çimentosuz harçlarla duvar tasarladı, 30 tonluk basınç bile yıkamadı!
11:01 Galatasaray'dan skandal harita paylaşımı! Transfer heyecanı yaratmak isterken tepki oklarının hedefi oldular
10:58 Gram altın fiyatı yatay seyrediyor! İşte çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 12:24:46. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, BM İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke içinde 48. sırada yer aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement