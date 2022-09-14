Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi - Son Dakika
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Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi

14.09.2022 20:40
Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi

BİRLEŞMİŞ Türkiye ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" yenilendi.

BİRLEŞMİŞ Türkiye ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasındaki "Ev Sahibi Ülke Anlaşması" yenilendi.

Anlaşma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinde düzenlenen törende, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell arasında imzalandı.

Büyükelçi Sinirlioğlu, anlaşmanın UNICEF'in çalışmalarını Türkiye'de Ankara dışında sürdürmesine imkan tanıyacağını söyledi.

Sinirlioğlu, "Anlaşma, mevcut iş birliği alanlarını genişleterek, Türkiye ve UNICEF arasındaki ortaklığı daha da güçlendirecek." dedi.

UNICEF İcra Direktörü Russell ise anlaşmayı imzalamaktan heyecanlı olduklarını belirterek, Ankara'nın ardından küresel faaliyetlerini İstanbul'da da sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi de planladığını belirten Russell, 4 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve UNICEF, "Ev Sahibi Ülke Anlaşması"nı yeniledi - Son Dakika
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