Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek - Son Dakika
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek

24.08.2022 11:14
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir ekibin, inceleme için Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne gönderileceği bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) bir ekibin, inceleme için Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne gönderileceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya'nın talebiyle yapılan BM Güvenlik Konseyi toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle birkaç kez bombalanması üzerine nükleer felaket endişelerinin artmasına neden olan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Nükleer santralin içindeki ve çevresindeki tehlikeli gelişmelerle ilgili endişelerini dile getiren DiCarlo, UAEA'dan bir ekibin inceleme için Zaporijya'ya gönderilmek üzere hazırlandığını kaydetti.

DiCarlo, sayısız çağrılara rağmen tesiste endişe verici olayların devam ettiğini söyleyerek "Bu tür olaylar devam ederse veya artarsa ??bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Birliklerin derhal geri çekilmesi ve bölgenin silahsızlandırılması çağrısında bulunan DiCarlo, Rusya ve Ukrayna'ya, BM nükleer gözlemcilerinin tesise acil, güvenli ve sınırsız erişebilmesini sağlamaları çağrısı yaptı.

DiCarlo, Zaporijya veya Ukrayna'daki diğer nükleer tesislerde ortaya çıkabilecek olası bir hasarın bütün bölge açısından "feci sonuçları" olacağını söyledi.

Rusya, 4 Mart'ta nükleer tesisin kontrolünü ele geçirmişti. Moskova ile Kiev tesise yapılan saldırılara ilişkin birbirini suçluyor.

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Rusya, Zaporijya santrali yakınındaki Nikopol'ü vurdu Rusya, Zaporijya santrali yakınındaki Nikopol'ü vurdu
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibi, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ziyaret edecek - Son Dakika

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