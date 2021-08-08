Üye Girişi
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika

BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

08.08.2021 13:11

MANİSA'da hobi olarak odun birleştirme (tarsi) sanatına başlayan öğretmen Kutlay Karahan (50), hiç boya kullanmadan, dünyanın 10 ayrı yerinden getirdiği renkli odun parçalarını birleştirerek sanat eserine dönüştürüyor.

MANİSA'da hobi olarak odun birleştirme (tarsi) sanatına başlayan öğretmen Kutlay Karahan (50), hiç boya kullanmadan, dünyanın 10 ayrı yerinden getirdiği renkli odun parçalarını birleştirerek sanat eserine dönüştürüyor. Yaptığı tabloları ilgi gören Karahan, eserlerini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sergiliyor.

Akhisar ilçesi Medar Mahallesi'nde yaşayan 25 yıllık teknoloji ve tasarım öğretmeni Kutlay Karahan, stresten kurtulmak için kendine hobi alanı oluşturdu. Ahşap oymacılığına başlayan Karahan bundan 5 yıl önce, Anadolu'da en son Mimar Sinan'ın kullandığı ve unutulmaya yüz tutmuş odun birleştirme (tarsi) sanatıyla tanıştı. Karahan, bir süre sonra evinin bahçesine atölye kurdu. Özellikle Afrika olmak üzere, dünyanın 10 ayrı yerinden renkli odun getiren Karahan, birleştirdiği odun parçalarıyla dekoratif objeler ve süs eşyaları yapıyor. Yunus Emre, Ömer Hayyam, Hz. Hamza, Şems gibi çok sayıda tablo yapan Karahan, ünlü tasavvuf alimlerini dekoratif ürünlerinde yaşatıyor. Yaptığı tabloları büyük ilgi gören Karahan, eserlerini Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sergiliyor.

'TÜRKLERİN UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ TARSİ SANATI'

Öğretmenliğinin yanı sıra ahşaba sürekli bir ilgisinin olmasının da hobisine katkı sağladığını belirten Kutlay Karahan, 'Ahşaba doğal bir ilgim vardı. Bir şeyleri sürekli kesiyordum, oyup tekrar birleştiriyordum. Daha sonra Avrupa'da benzerinin yapıldığını öğrendim. Araştırdım, İran'ın özellikle kuzeyinde Türkmenlerin yaptığını öğrendim. İşin içine girince, sanat tarihi profesörleriyle görüştüm. Benim yaptığım odun birleştirmenin aslında Türklerin unutulmaya yüz tutmuş tarsi sanatı olduğunu öğrendim. Bu nedenle genel olarak hem kendi motiflerimi çalışmaya başladım hem de geçmişten kişileri figürlemeye çalıştım. Yunus Emre, Ömer Hayyam, Hz. Hamza, Şems'i çalıştım. Çalışmalarımda özellikle egzotik ağaçlar tercih ediyorum. Genellikle Afrika olmak üzere dünyanın 10 ayrı noktasından odun kullanıyorum. Eserlerimde tik, kestane, ayous, paduk, huş, akçaağaç, zebrana, zeytin ağacı, maun ağacı, paduk, ladin, gül, dut, gürgen, Amerikan kiraz, ceviz ağacı kullanıyorum diye konuştu.

EMEKLİLİKTEN SONRA MESLEĞİ OLACAK

Şu an hobi olarak yaptığı odun birleştirme sanatını emekliliğinin ardından meslek olarak sürdüreceğini dile getiren Karahan, 'Emekliliğime az kaldı. Hobim öğretmenlikten sonra da devam edecek. Benim amacım o zaten. Çalışmamı tamamladıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gidip elimdeki belgeleri sunacağım. Amacım insanlara öğreterek, ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak. Eserlerim kesinlikle bana ek gelir sağlamıyor. Bu sanatın, Mimar Sinan'dan sonra Anadolu'da benim yapıyor olmam bana ayrı bir haz veriyor. Ben bu sanatın devlet yetkililerimiz tarafından tanınmasını ve yaygınlaştırılmasını istiyorum 'dedi.

BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR
BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Mimar Sinan, Öğretmen, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13:18 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu 12:57 Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi 12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak 12:36 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş 11:17 CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var 11:08 Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti 10:55 Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti

Son Dakika Haberleri
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
13:17 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı
12:56 Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu
12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
12:35 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak
12:08 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti
11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
11:39 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış
11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı         
13:08
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar         
12:52
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti         
11:34
PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı         
11:15
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 13:47:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİRLEŞTİRDİĞİ ODUN PARÇALARINI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement