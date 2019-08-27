Son Dakika Haberleri: Birliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi
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Birliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi

2 saat önce

ANKARA Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görev yaptığı esnada beylik tabancası ile intihar eden Uzman Çavuş Süleyman Sevinç (29), Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi.

Birliğinde hayatını kaybeden uzman çavuş, toprağa verildi, System.String[]

ANKARA Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi  Başkanlığı'nda görev yaptığı esnada beylik tabancası ile intihar eden Uzman Çavuş Süleyman Sevinç (29), Bursa'nın Harmancık ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görev yapan ve bunalıma girdiği belirtilen Uzman Çavuş Süleyman Sevinç, geçen pazar günü, birliğinde beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

BURSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

6 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenilen Süleyman Sevinç'in ölüm haberi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Sevinç'in cenazesi, Ankara'daki birliğinde yapılan törenin ardından Bursa'ya gönderildi. Sevinç, Köçekler Mahallesi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Sevinç'in Türk bayrağına sarılı tabutunu ise jandarma taşıdı. Süleyman Sevinç'in üvey babası Dursun Tokmak ile annesi Zeynep Tokmak, taziyeleri kabul etti. Bekar olduğu belirtilen Süleyman Sevinç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma, Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:06 Kaynak: DHA
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