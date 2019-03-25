Son Dakika Haberleri: Birlik Başkanı Meidinger'den Sert Tepki! Bakanlar Korkak

Birlik Başkanı Meidinger'den Sert Tepki! Bakanlar Korkak

38 dakika önce

AVRUPA'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da öğrenciler cuma günleri iklim yasası için okul yerine eylemlere katılıyor.

Birlik Başkanı Meidinger'den Sert Tepki! Bakanlar Korkak, System.String[]
AVRUPA'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Almanya'da da öğrenciler cuma günleri iklim yasası için okul yerine eylemlere katılıyor. Başbakan Angela Merkel başta olmak üzere birçok siyasetçi, öğrencilerin iklim değişikliğine karşı duyarlı olmalarından ve bunun için sokağa dökülmelerinden övgüyle bahsetmişti. Bu durum, Federal Öğretmenler Birliği'nin tepkisine yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Heinz Peter Meidinger, şunları söyledi:

HÜKÜMETİN TAVRI ÇELİŞKİLİ

"Harika! Politikacılar cuma günü yapılan eylemleri övüyor. Bunu siyasi bir tutum olarak görüyor. Ama hiçbir eyalet daha derslere girilmesini sağlamak için adım atmıyor. Öğrenciler, federal hükümetin iklim politikalarına karşı sokağa dökülüyor, başbakan ise onları alkışlıyor. Çelişkili bir durum. Okula gitmek ve derslere katılmak yasal zorunluluktur. Devletin görevi bu zorunluluğu sağlamak ve uygulamak. Devlet kendisini gülünç duruma düşürüyor. Çünkü bu zorunluluğu sağlayamıyor. Derslere katılmayıp eylemler yapan öğrenciler mazeret belgesi getiriyor. Kültür Konferansı üyesi eyalet eğitim bakanları da ya korkak davranıyorlar ya da saklanıyorlar. Eylemci öğrencilere yönelik atılacak adımları okullara bırakıyorlar."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:33 

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