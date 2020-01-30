Birlik Başkanı Tümen'in acı günü - Son Dakika
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Birlik Başkanı Tümen'in acı günü

6 saat önce

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'in hayatını kaybeden kayınpederi Bilal Öz, son yolculuğuna uğurlandı.

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Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'in hayatını kaybeden kayınpederi Bilal Öz, son yolculuğuna uğurlandı.


Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'in kayınpederi Bilal Öz, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öz için Şirinevler Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öz'ün cenazesi Safranbolu Aile Mezarlığına defnedildi.


Cenaze törenine Öz'ün yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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