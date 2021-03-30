Birlik Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan belediye başkanları Konya'ya hayran kaldı - Son Dakika

Birlik Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan belediye başkanları Konya'ya hayran kaldı

30.03.2021 11:59
Birlik Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan belediye başkanları Konya'ya hayran kaldı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Birlik Başkanları İstişare Toplantısı için Konya'da bulunan belediye başkanları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Birlik Başkanları İstişare Toplantısı için Konya'da bulunan belediye başkanları, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Başkanlar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'ni, Avrupa'nın "en büyük" Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, tarihi bedesteni, Mevlana Türbesi'ni ve Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı kentsel yenileme alanını inceleyerek İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'ndeki sema programına katıldı.

TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya'yı daha önce de gezdiğini, kentin şehirciliğini ve özel projelerini gördüğünü ifade etti.

Tropikal Kelebek Bahçesi'nin güzel ve otantik bir proje olduğunu vurgulayan Şahin, "Biz de burayı görünce Gaziantep'teki hayvanat bahçemizin içine buranın bir minyatürünü yaptık. Tabi buranın büyüklüğü, güzelliği çok farklı. Konya çok özel bir şehir. Hz. Mevlana'nın şehri. Hakikaten medeniyetler şehri. Uğur başkanımı ufkundan, vizyonundan, ekibinden dolayı tebrik ediyorum. Konya zaten yerel kalkınmada hep öncülük yapmış bir şehir. Başkanımla birlikte bu sürdürülebilirliği sağlıyor. İyi örnekler güzel bir şekilde devam ediyor." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz de Bursa Büyükşehir olarak Bilim ve Teknoloji Merkezi, geçen sene açılışını yaptığımız Havacılık Merkezi ile bu konuda mesafe almış şehirlerden bir tanesiyiz. Burada mükemmel bir ortam var. Konya Türkiye'nin 7. büyük ili. Ciddi bir öğrenci ve genç potansiyeli var. İnşallah gelişen Konya'nın, sanayileşen Konya'nın, yüksek teknolojiyi kendine altyapı oluşturan Konya'nın bu tesis önemli bir eşiği olacaktır." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konya'nın gönül belediyeciliğinin merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Konya'ya Mevlana'nın gönül güzelliğinin yansıdığını ifade etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, daha önce birkaç kez Konya'ya geldiğini ancak her gelişinde Konya'yı gelişmiş ve güzelleşmiş bir şehir olarak gördüğünü belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Konya'nın şehircilik açısından Türkiye'nin önemli şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, Konya'nın Türklük için çok önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Birlik Başkanları İstişare Toplantısı'na katılan belediye başkanları Konya'ya hayran kaldı - Son Dakika


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