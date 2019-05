Birlik, Beraberlik ve Dostluk İftarı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Sorumlu bireyler olarak, sıradanlaşmış kamu yönetimini, vasatın altına inmiş ekonomik süreci başka döneme çevirmek, bu memleketin bir kuruşunu bile korumak adına büyük bir seferberlik başlatmak zorundayız." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'deki bir otelde Rize dernekleri tarafından düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Dostluk İftarı"nda yaptığı konuşmada, Rizeli hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karadeniz'de doğduğu için kendini dünyanın en şanslı insanlarından saydığını ifade eden İmamoğlu, Karadeniz'in coşkusunun, heyecanının ve enerjisinin çok kıymetli olduğunu belirtti.



Trabzon'un 40 haneli bir köyünde büyüdüğünü hatırlatan İmamoğlu, "Çocuk Esirgeme Kurumunun çocuklarıyla bir ilkokul hayatı, ortaokulda Karadeniz'in belki de o dönemde tek kolejinde okumuş birisiyim. 60 kişilik 135 yıllık Trabzon Lisesi'nin 100. dönem mezunuyum. Bunları şunun için anlatıyorum; karma bir yaşam ama her birisi benim için olağanüstü bir tecrübe." diye konuştu.

İmamoğlu, yaşadığı ilçede siyasi hayatına başladığını ve belediye başkanlığı yaptığını anımsatarak, "31 Mart'ta İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim, sonra Türkiye'nin demokrasi sürecindeki en kutsal mücadelelerinden birini, ne yazık ki demokrasiye zarar veren insanların yüzünden en büyük mücadelelerden birine rehberlik yapma fırsatı elde ettim. Bu nedir biliyor musunuz? Tam da bu Cumhuriyet'in eseridir." ifadelerini kullandı.

"Her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız"

Asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan İmamoğlu, yeni bir dönem ve anlayış sürecinin başladığını dile getirdi.

"Demokrasiye atılan bu büyük ihanet hamlelerine karşı bir araya gelmeli, siyasetin dilini, tavrını ve davranış biçimini hep birlikte değiştirmeliyiz." diyen İmamoğlu, herkesin, ülkenin geleceği için bundan mesul olduğunu savundu.

İmamoğlu, "sorumluluk almaktan kaçınmayan kişiler" olarak tanımladığı Rizeli vatandaşları sorumluluğa davet ederek, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte yol yürümek istiyorum. Bunun demokrasi adına bir sorumluluk ama bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Demokrasiden, akıldan, bilimden, sanattan, adaletten, haktan, hukuktan uzaklaşmış bir anlayışın yaptığı hatalar üzerinden bu memleket ve millet adına bir fırsata dönüştüğünü düşünüyorum. Bu fırsatı, olağanüstü muazzam bir sürece evirmek zorundayız. Biz seçimi kazanacağız, hiç kuşku duymayın. Benim anlatmak istediğim esas konu, 24 Haziran ve sonrası; ben adına seferberlik diyorum. Nedir? İstanbul seferberliği, eğitim seferberliği, çevre seferberliği, adalet seferberliği. Aklınıza gelebilecek her hususta seferberlik ilan etmek zorundayız. Ekonomide, pazarda, her hususta... Sorumlu bireyler olarak, sıradanlaşmış kamu yönetimini, vasatın altına inmiş ekonomik süreci başka döneme çevirmek, bu memleketin bir kuruşunu bile korumak adına büyük bir seferberlik başlatmak zorundayız. Bu memleket için yozlaşmış bir süreçle baş başayız. Bu yozlaşmanın önüne geçmek adına bunun simgesel yeri İstanbul'dur. Böyle bir seferberliğe sizleri davet ediyorum. Göreceksiniz, başaracağız."

Konuşmasının ardından İmamoğlu'na, isminin yazılı olduğu 53 numaralı Çaykur Rizespor futbol takımının forması ve atkısı hediye edildi.

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleri, meclis üyeleri, il ve ilçe başkanları ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de yer aldı.

