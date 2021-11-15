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Birlik Caddesi'nin Prestij Projesinde Yağmur Suyu Izgaraları Yapılıyor - Son Dakika

Birlik Caddesi'nin Prestij Projesinde Yağmur Suyu Izgaraları Yapılıyor

15.11.2021 08:37
Birlik Caddesi'nin Prestij Projesinde Yağmur Suyu Izgaraları Yapılıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan prestij cadde düzenlemesi kapsamında 40 adet yağmur suyu ızgarasında montaj işine başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan prestij cadde düzenlemesi kapsamında 40 adet yağmur suyu ızgarasında montaj işine başladı.

İl genelinde hayata geçirdiği projelerle vatandaşların daha yaşanabilir alanlara kavuşmasını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi'nde prestij cadde düzenleme faaliyetlerini başlattı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise söz konusu caddede 40 adet yağmursuyu ızgarası montaj işine başladı.

"Cengiz Başkan ile geleceğimiz emin ellerde"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den övgü dolu sözlerle bahseden Güzelyurt Mahalle Muhtarı Aynur Tava, yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cengiz Başkan ile geleceğimiz emin ellerde diyen Muhtar Tava, "Prestij caddesi ile mahallemize yeni bir görünüm kazandıracak olan Büyük Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 17 ilçeye ayrım yapmadan götürdüğü hizmetlerle her kesimin takdirini kazanan Başkanımız Güzelyurt Mahallemize de yaptığı dokunuşlarla mahallemize bir şehir havası kazandırıyor. Prestij cadde çalışmalarımız şuan başarılı bir şekilde devam etmektedir. MASKİ Genel Müdürlüğünce de yürütülen yağmur suyu ızgara montaj işleri de başlamış bulunmakta. İnşallah çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak mahallemiz değişimi yaşayacak" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Birlik Caddesi'nin Prestij Projesinde Yağmur Suyu Izgaraları Yapılıyor - Son Dakika


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